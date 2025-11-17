30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On “Same De La Same” (New Pics)

Have you ever mistaken a person for someone else or said hello to a stranger, thinking they were your friend? Funnily, it happens to many of us. Sometimes, we come across a man or a woman who bears an uncanny resemblance to someone we know or even ourselves, and it feels oddly intriguing. It’s like stumbling upon our long-lost twin right there in the world.
Interestingly, some people are lucky enough to have doppelgangers who happen to be famous celebrities! Just imagine being mistaken for Beyoncé, Harry Styles, or any other well-known personality.
Thinking about that, Freddy Slivinski, a copywriter based in Israel, decided to create an Instagram account called “Same de la Same.” On this account, he shares daily photos of people who look just like celebrities. Scroll down to see the famous look-alikes! For more captivating resemblances, check out our previous articles here and here!
More info: Instagram | youtube.com
#1 Jason Statham
Image source: same.de.la.same
#2 Marilyn Monroe
Image source: same.de.la.same
#3 Paul David Hewson (Bono)
Image source: same.de.la.same
#4 Brad Pitt
Image source: same.de.la.same
#5 Keanu Reeves
Image source: same.de.la.same
#6 Daenerys Targaryen (Played By Emilia Clarke)
Image source: same.de.la.same
#7 Jennifer Aniston
Image source: same.de.la.same
#8 Lady Gaga
Image source: same.de.la.same
#9 Amy Winehouse
Image source: same.de.la.same
#10 Dave Grohl
Image source: same.de.la.same
#11 Peter Parker (Played By Tom Holland)
Image source: same.de.la.same
#12 Natasha Romanoff (Played By Scarlett Johansson)
Image source: same.de.la.same
#13 Hermione Granger (Played By Emma Watson)
Image source: same.de.la.same
#14 Walter White (Played By Bryan Cranston)
Image source: same.de.la.same
#15 Kate Winslet
Image source: same.de.la.same
#16 Beth Harmon (Played By Anya Taylor-Joy)
Image source: same.de.la.same
#17 Post Malone
Image source: same.de.la.same
#18 Tupac Shakur
Image source: same.de.la.same
#19 Kim Kardashian
Image source: same.de.la.same
#20 Miguel Herrán
Image source: same.de.la.same
#21 Tommy Shelby (Played By Cillian Murphy)
Image source: same.de.la.same
#22 Kirsten Dunst
Image source: same.de.la.same
#23 Camila Cabello
Image source: same.de.la.same
#24 Selena Gomez
Image source: same.de.la.same
#25 Captain Jack Sparrow (Played By Johnny Depp)
Image source: same.de.la.same
#26 Will Smith
Image source: same.de.la.same
#27 Megan Fox
Image source: same.de.la.same
#28 Serena Williams
Image source: same.de.la.same
#29 Taylor Swift
Image source: same.de.la.same
#30 Justin Bieber
Image source: same.de.la.same
