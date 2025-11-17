30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On “Same De La Same” (New Pics)

by

Have you ever mistaken a person for someone else or said hello to a stranger, thinking they were your friend? Funnily, it happens to many of us. Sometimes, we come across a man or a woman who bears an uncanny resemblance to someone we know or even ourselves, and it feels oddly intriguing. It’s like stumbling upon our long-lost twin right there in the world.

Interestingly, some people are lucky enough to have doppelgangers who happen to be famous celebrities! Just imagine being mistaken for Beyoncé, Harry Styles, or any other well-known personality.

Thinking about that, Freddy Slivinski, a copywriter based in Israel, decided to create an Instagram account called “Same de la Same.” On this account, he shares daily photos of people who look just like celebrities. Scroll down to see the famous look-alikes! For more captivating resemblances, check out our previous articles here and here

More info: Instagram | youtube.com

#1 Jason Statham

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#2 Marilyn Monroe

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#3 Paul David Hewson (Bono)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#4 Brad Pitt

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#5 Keanu Reeves

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#6 Daenerys Targaryen (Played By Emilia Clarke)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#7 Jennifer Aniston

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#8 Lady Gaga

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#9 Amy Winehouse

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#10 Dave Grohl

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#11 Peter Parker (Played By Tom Holland)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#12 Natasha Romanoff (Played By Scarlett Johansson)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#13 Hermione Granger (Played By Emma Watson)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#14 Walter White (Played By Bryan Cranston)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#15 Kate Winslet

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#16 Beth Harmon (Played By Anya Taylor-Joy)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#17 Post Malone

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#18 Tupac Shakur

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#19 Kim Kardashian

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#20 Miguel Herrán

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#21 Tommy Shelby (Played By Cillian Murphy)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#22 Kirsten Dunst

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#23 Camila Cabello

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#24 Selena Gomez

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#25 Captain Jack Sparrow (Played By Johnny Depp)

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#26 Will Smith

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#27 Megan Fox

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#28 Serena Williams

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#29 Taylor Swift

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

#30 Justin Bieber

30 People Who Look So Similar To Celebrities They Could Fool Security, Seen On &#8220;Same De La Same&#8221; (New Pics)

Image source: same.de.la.same

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Dogs On Scooters
3 min read
Nov, 12, 2025
NYT Connections Hints And Answers For 22-August-2025
3 min read
Aug, 21, 2025
8 Hollywood Stars Who Stumbled Into Acting
3 min read
May, 14, 2024
50 Unbelievable Balloon Animals By Japanese Artist Masayoshi Matsumoto
3 min read
Nov, 12, 2025
Artist Speaks The Truth About The Struggles Girls Deal With (40 New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Photos – LOST 6.14 “The Candidate” « TVOvermind
3 min read
Apr, 20, 2010
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.