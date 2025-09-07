46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

by

Any job that involves working closely with an important figure is automatically glamorized, and understandably so. The person gets to rub elbows with some of society’s elite, something that many non-prominent individuals have aspired to do at least once in their life. 

Take celebrity bodyguards as an example. Their profession requires spending hours on end with a VIP and getting embedded into their daily routine. They get to see these stars as normal human beings, which means they likely have colorful stories to tell. 

Here are some personal anecdotes from individuals whose roles involved safeguarding big-named personalities from crazed fans and other potential threats. Scroll through to get an idea of what’s happening behind the scenes.

#1

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#2

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#3

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#4

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#5

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#6

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#7

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#8

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#9

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#10

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#11

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#12

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#13

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#14

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#15

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#16

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#17

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#18

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#19

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#20

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#21

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#22

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#23

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#24

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#25

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#26

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#27

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#28

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#29

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#30

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#31

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#32

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#33

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#34

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#35

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#36

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#37

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#38

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#39

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#40

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#41

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#42

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#43

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: OutOfLA

#44

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#45

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

#46

46 Secrets From Celebrity Bodyguards That Reveal What It’s Really Like Protecting The Rich And Famous

Image source: BODYGUARDS_Anton

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
‘Night of the Living Dead’ Is Getting an Animated Version
3 min read
Jul, 7, 2021
Andrew Lincoln: From Humble Beginnings to Walking Dead Fame
3 min read
Sep, 23, 2023
Glee: Actors Darren Criss and Lea Michele Announce Tour
3 min read
Apr, 9, 2018
Top Five Modern Television Mini-Series
3 min read
Oct, 19, 2023
10 Things You Didn’t Know about “Adults Adopting Adults”
3 min read
Jan, 31, 2022
Drunk “Karen” Takes Issue With Guy Removing Lilies In His Own Yard, Lights Someone’s House On Fire
3 min read
Aug, 6, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.