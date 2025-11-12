Jimmy Kimmel’s Mean Tweets Are Back And They’re Absolutely Brutal

Jimmy Kimmel’s Mean Tweets are back, and as you can see, this time they’re more savage than ever!
No celebrity is safe in the star-studded lineup, which includes Hollywood A-listers such as Gal Gadot, Jake Gyllenhaal, Jennifer Lawrence and Emma Watson. How did they react to being publicly roasted?
Scroll down to find out. Some took it better than others, and one of them (yes, Kumail Nanjiani, we’re talking to you) had an equally harsh, not to mention hilarious response to being asked about the color of his private parts. Don’t forget to vote for the funniest!
#1
Image source: Jimmy Kimmel Live
#2
Image source: Jimmy Kimmel Live
#3
Image source: Jimmy Kimmel Live
#4
Image source: Jimmy Kimmel Live
#5
Image source: Jimmy Kimmel Live
#6
Image source: Jimmy Kimmel Live
#7
Image source: Jimmy Kimmel Live
#8
Image source: Jimmy Kimmel Live
#9
Image source: Jimmy Kimmel Live
#10
Image source: Jimmy Kimmel Live
#11
Image source: Jimmy Kimmel Live
#12
Image source: Jimmy Kimmel Live
#13
Image source: Jimmy Kimmel Live
#14
Image source: Jimmy Kimmel Live
#15
Image source: Jimmy Kimmel Live
#16
Image source: Jimmy Kimmel Live
#17
Image source: Jimmy Kimmel Live
Follow Us