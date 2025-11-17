30 Cats That Won A Spot In Our Yearly Calendar, Posing Next To Their Winning Photos

More than 500 cats from all over the world participate in our photo contests every year to win a spot in our calendar.
LoveCATS’ International wall calendar is an exclusive product, unique and personalized, that you won’t be able to find anywhere else on the World Wide Web.
Our calendars are made in collaboration with cat people who have adorable kitties and photography skills, and that’s what makes the final product so personal and unique.
More info: lovecatsworld.com | Facebook | twitter.com
#1
Image source: lovecatsworld
#2
Image source: lovecatsworld
#3
Image source: lovecatsworld
#4
Image source: lovecatsworld
#5
Image source: lovecatsworld
#6
Image source: lovecatsworld
#7
Image source: lovecatsworld
#8
Image source: lovecatsworld
#9
Image source: lovecatsworld
#10
Image source: lovecatsworld
#11
Image source: lovecatsworld
#12
Image source: lovecatsworld
#13
Image source: lovecatsworld
#14
Our calendar is international! Here’s the 2022 Calendar cover girl Suki from Israel!
Image source: lovecatsworld
#15
Image source: lovecatsworld
#16
Image source: lovecatsworld
#17
Image source: lovecatsworld
#18
Image source: lovecatsworld
#19
Image source: lovecatsworld
#20
Image source: lovecatsworld
#21
Image source: lovecatsworld
#22
Image source: lovecatsworld
#23
Image source: lovecatsworld
#24
Image source: lovecatsworld
#25
Image source: lovecatsworld
#26
Image source: lovecatsworld
#27
Image source: lovecatsworld
#28
Image source: lovecatsworld
#29
Image source: lovecatsworld
#30
Image source: lovecatsworld
Follow Us