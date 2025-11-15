45 Tattoos Created From Two Different Styles By Mat Rule

Mat Rule is a 30-year-old French artist who resides and has his studio in Paris. He isn’t just a tattoo artist, he’s the tattoo artist, as he’s well known for what he does. If we were to describe his style in very plain and simple terms, he uses two completely different drawing styles, adds them together, and creates a hybrid out of them.
Usually it involves crossing the realistic plane with the more fantastic one that often stems from cartoons or comics. The cartoon characters have realistic elements to them while still retaining their original qualities; the non-fictional figures become animated and cartoonified. In some instances, the style doesn’t shift all that much, but Mat adds a tasteful dash of color to them, both literally and figuratively.
The artist spoke to Bored Panda: “I watched a lot of series, cartoons and movies when I was younger. So, most of the time, I know the characters I tattoo. And when my clients want a character I don’t know, it gives me a good reason to watch him. I’m just trying to improve my work every day by trying to do something different.”
More info: Facebook | Instagram
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
