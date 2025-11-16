I Made 20 Images Using Acrylic Markers That Showcase The Places I Visited In Japan

My name is Angela Pan. I’ve been working with acrylic markers for the past 3 years. I’m inspired by impressionism and Japanese Shin-Hanga woodblock prints. I love chasing the sunrise and sunset when I travel. I also love cats. These drawings are based on my trips to Japan in the Autumn of 2019 and Spring of 2023. Over 60 illustrations based on my time in Japan are in my two new art books available on Kickstarter.
More info: Instagram | youtube.com
#1 Fujikawaguchiko
#2 Yasaka Pagoda Sunrise
#3 Cat In Shimoyoshida
#4 Sunrise In Onomichi
#5 Japanese Food
#6 Cat In Shimoyoshida
#7 Kanazawa By The River
#8 Sensoji At Night
#9 Hiroshima View Of City
#10 Higashi Chaya District In Kanazawa
#11 Chureito Pagoda And Cherry Blossom
#12 Mt Fuji At Night
#13 Autumn In Kanazawa
#14 Himeji Castle In Spring
#15 Sunset In Shimoyoshida
#16 A Day With Mt. Fuji
#17 Cat In Enoshima
#18 Five-Story Pagoda In Miyajima
#19 Itsukushima Jinja In Miyajima
#20 Street Corner In Kanazawa
