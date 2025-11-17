30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

by

Any tattoo requires lots of patience, skill, and a steady hand, of course. In addition to that, it calls for a beautiful design. And combining it all usually results in some quite impressive works leaving the admirers in awe. Whether it’s their intricacy, the size, the color combination, or everything at once that impresses people the most, there’s no other choice but to applaud the artists behind them.

Those who appreciate multicolor tattoos would likely agree that Saegeem is one such praiseworthy professional. Their detailed designs are simply eye candy for any fan of colorful ink out there. The Los Angeles-based tattooist shares their work on the ‘saegeemtattoo’ Instagram account that has gathered over 505k followers already. We’ve put some of Saegeem’s best work on this list today, so wait no more, scroll down, and marvel at the beautiful tattoos.

#1

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#2

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#3

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#4

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#5

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#6

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#7

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#8

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#9

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#10

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#11

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#12

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#13

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#14

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#15

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#16

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#17

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#18

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#19

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#20

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#21

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#22

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#23

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#24

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#25

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#26

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#27

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#28

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#29

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

#30

30 Exceptional Color Tattoos By Saegeem That Look Like They Belong In A Museum

Image source: saegeemtattoo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
64 Repurposed Inventions, As Shared By People On The Internet
3 min read
Nov, 16, 2025
49 Times People Noticed Real Life Glitching Out And Just Had To Take A Picture
3 min read
Nov, 16, 2025
RuPaul’s Drag Race: 5 Secrets the Show Doesn’t Tell You
3 min read
May, 9, 2017
This 18-year-old Drove 3.5 Hours At Night To Deliver A Pizza For A Terminally Ill Man And It’s Heartwarming
3 min read
Nov, 13, 2025
Show Me a Hero
Show Me a Hero Episodes 1 & 2 Review: “Part One”/”Part Two”
3 min read
Aug, 18, 2015
Mother Freaks Out After Finding Out How Much Her Childfree Cousin Spent On A Vacation, Calls Her ‘Disgusting’
3 min read
Nov, 16, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.