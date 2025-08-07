These Design Fails Are So Bad, You Might Wonder Who Approved Them In The First Place (44 Pics)

With so many products and ideas already out there, coming up with something fresh and original isn’t easy. Some designers definitely try, but not always in ways that turn out well.

Maggie Weber, better known online as Refashioned Hippie, has made a name for herself by hilariously calling out the worst design fails she comes across. From bizarre logos and questionable fashion choices to oddly shaped household items, nothing escapes her witty critiques.

Check out some of her funniest finds below, you’ll probably feel like roasting them too.

More info: TikTok | Instagram | Linktree

#1

Image source: Maggie Weber

#2

Image source: Maggie Weber

#3

Image source: Maggie Weber

#4

Image source: Maggie Weber

#5

Image source: Maggie Weber

#6

Image source: Maggie Weber

#7

Image source: Maggie Weber

#8

Image source: Maggie Weber

#9

Image source: Maggie Weber

#10

Image source: Maggie Weber

#11

Image source: Maggie Weber

#12

Image source: Maggie Weber

#13

Image source: Maggie Weber

#14

Image source: Maggie Weber

#15

Image source: Maggie Weber

#16

Image source: Maggie Weber

#17

Image source: Maggie Weber

#18

Image source: Maggie Weber

#19

Image source: Maggie Weber

#20

Image source: Maggie Weber

#21

Image source: Maggie Weber

#22

Image source: Maggie Weber

#23

Image source: Maggie Weber

#24

Image source: Maggie Weber

#25

Image source: Maggie Weber

#26

Image source: Maggie Weber

#27

Image source: Maggie Weber

#28

Image source: Maggie Weber

#29

Image source: Maggie Weber

#30

Image source: Maggie Weber

#31

Image source: Maggie Weber

#32

Image source: Maggie Weber

#33

Image source: Maggie Weber

#34

Image source: Maggie Weber

#35

Image source: Maggie Weber

#36

Image source: Maggie Weber

#37

Image source: Maggie Weber

#38

Image source: Maggie Weber

#39

Image source: Maggie Weber

#40

Image source: Maggie Weber

#41

Image source: Maggie Weber

#42

Image source: Maggie Weber

#43

Image source: Maggie Weber

#44

Image source: Maggie Weber

Patrick Penrose
Patrick Penrose
