The 2024 Australian Firefighters Calendar Is Up For Grabs And The Photos Are Fire (28 Pics)

The Australian Firefighters Calendar is well-known worldwide not just for its sizzling and wholesome photos but also for its charitable donations. The team behind the project supports worthwhile causes and has won over the hearts of many folks all around the globe. Now, in its 31st year, the project has just released its 2024 batch of calendars, with most photos featuring firefighters posing with animals.

There are six editions in total, including the Classic, Dog, Cat, Horse, and Mixed Animal Calendars, as well as a new addition this year—the ‘Hero’ Calendar. We’re showcasing the most inspiring and heartwarming photos of firefighters posing with animals, so be sure to scroll down and enjoy, dear Pandas. And don’t miss Bored Panda’s interview with David Rogers, the Director of the Australian Firefighters Calendar.

More info: Facebook | Instagram | AustralianFirefightersCalendar.com

#1

Image source: Australian Firefighters Calendar

#2

Image source: Australian Firefighters Calendar

#3

Image source: Australian Firefighters Calendar

#4

Image source: Australian Firefighters Calendar

#5

Image source: Australian Firefighters Calendar

#6

Image source: Australian Firefighters Calendar

#7

Image source: Australian Firefighters Calendar

#8

Image source: Australian Firefighters Calendar

#9

Image source: Australian Firefighters Calendar

#10

Image source: Australian Firefighters Calendar

#11

Image source: Australian Firefighters Calendar

#12

Image source: Australian Firefighters Calendar

#13

Image source: Australian Firefighters Calendar

#14

Image source: Australian Firefighters Calendar

#15

Image source: Australian Firefighters Calendar

#16

Image source: Australian Firefighters Calendar

#17

Image source: Australian Firefighters Calendar

#18

Image source: Australian Firefighters Calendar

#19

Image source: Australian Firefighters Calendar

#20

Image source: Australian Firefighters Calendar

#21

Image source: Australian Firefighters Calendar

#22

Image source: Australian Firefighters Calendar

#23

Image source: Australian Firefighters Calendar

#24

Image source: Australian Firefighters Calendar

#25

Image source: Australian Firefighters Calendar

#26

Image source: Australian Firefighters Calendar

#27

Image source: Australian Firefighters Calendar

#28

Image source: Australian Firefighters Calendar

