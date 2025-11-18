2025 Australian Firefighters Calendar Is Here And It’s Hard To Handle The Heat (30 Pics)

Since its debut in 1993, the Australian Firefighters Calendar has already raised over $3.45 million for various charities.

The success of the calendar has reached over 90 countries and now it is back for the 32nd year with five different editions: Dog, Cat, Horse, Mixed Animal, and Hero. Hard to pick only one when they are all equally hot, but I guess it’s better you take a look by yourself and tell us your thoughts!

More info: Australian Firefighters Calendar

#1 Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#2 Ricky – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#3 Dave – Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#4 Matt – Australian Firefighters Cat Calendar 2025

#5 Jayden – Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#6 Ray – Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#7 Richard – Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#8 Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#9 Ben – Australian Firefighters Cat Calendar 2025

#10 Mickey – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

#11 Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#12 Mitch – Australian Firefighters Calendar 2025

#13 Paddy – Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#14 Ben – Australian Firefighters Horse Calendar 2025

#15 Brenden – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#16 Brett – Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#17 Brenden – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

#18 Aaron – Australian Firefighters Cat Calendar 2025

#19 Cam – Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#20 Dennis – Australian Firefighters Cat Calendar 2025

#21 Ben – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#22 Michell – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#23 Alex – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

#24 Kane – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#25 Lincoln – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025

#26 Adam – Australian Firefighters Cat Calendar 2025

#27 Scott – Australian Firefighters Dog Calendar 2025

#28 Matt – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

#29 Luke – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

#30 Michell – Australian Firefighters Hero Calendar 2025

