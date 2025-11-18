2025 Australian Firefighters Calendar Is Here And It’s Hard To Handle The Heat (30 Pics)

Since its debut in 1993, the Australian Firefighters Calendar has already raised over $3.45 million for various charities.
The success of the calendar has reached over 90 countries and now it is back for the 32nd year with five different editions: Dog, Cat, Horse, Mixed Animal, and Hero. Hard to pick only one when they are all equally hot, but I guess it’s better you take a look by yourself and tell us your thoughts!
#1 Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#2 Ricky – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#3 Dave – Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#4 Matt – Australian Firefighters Cat Calendar 2025
#5 Jayden – Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#6 Ray – Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#7 Richard – Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#8 Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#9 Ben – Australian Firefighters Cat Calendar 2025
#10 Mickey – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
#11 Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#12 Mitch – Australian Firefighters Calendar 2025
#13 Paddy – Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#14 Ben – Australian Firefighters Horse Calendar 2025
#15 Brenden – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#16 Brett – Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#17 Brenden – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
#18 Aaron – Australian Firefighters Cat Calendar 2025
#19 Cam – Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#20 Dennis – Australian Firefighters Cat Calendar 2025
#21 Ben – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#22 Michell – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#23 Alex – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
#24 Kane – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#25 Lincoln – Australian Firefighters Mixed Animal Calendar 2025
#26 Adam – Australian Firefighters Cat Calendar 2025
#27 Scott – Australian Firefighters Dog Calendar 2025
#28 Matt – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
#29 Luke – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
#30 Michell – Australian Firefighters Hero Calendar 2025
