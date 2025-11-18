33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Welcome to foodie art heaven!
Christina Kunanets is an artist from Lviv, Ukraine, who creates 3D oil paintings of beautiful-looking meals. From bagels to pies to full-on dishes, the artist “serves” them on equally beautiful painted plates. The only downside of her art is that you can’t actually eat it!
Be sure to check out her social media for irresistible ASMR videos, and get ready to feast your eyes on her recent stunning creations in the list down below.
More info: Instagram | saatchiart.com | Etsy
