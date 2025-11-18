33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

by

Welcome to foodie art heaven!

Christina Kunanets is an artist from Lviv, Ukraine, who creates 3D oil paintings of beautiful-looking meals. From bagels to pies to full-on dishes, the artist “serves” them on equally beautiful painted plates. The only downside of her art is that you can’t actually eat it!

Be sure to check out her social media for irresistible ASMR videos, and get ready to feast your eyes on her recent stunning creations in the list down below.

More info: Instagram | saatchiart.com | Etsy

#1

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#2

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#3

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#4

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#5

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#6

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#7

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#8

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#9

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#10

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#11

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#12

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#13

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#14

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#15

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#16

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#17

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#18

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#19

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#20

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#21

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#22

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#23

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#24

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#25

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#26

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#27

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#28

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#29

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#30

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#31

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#32

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

#33

33 Stunning Art Pieces Of Food That Will Leave You Craving More, By This Artist (New Pics)

Image source: uwannaart

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Tell Me Anything (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
The Connection Between Shameless and Dragon Ball Z
3 min read
Jan, 19, 2022
Its Rexy Time – A Silly Photoshoot To Take A Break From Serious Posing
3 min read
Nov, 12, 2025
The Road Jeremy Allen White Took to Get to “Shameless”
3 min read
Jun, 24, 2018
I Quit My Job To Pursue My Dream Of Travelling, And Here’s Where I’ve Been (32 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
42 Screenshots And Pics That Make People Want To Live In The Middle Of Nowhere With No Neighbors (New Pics)
3 min read
Sep, 29, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.