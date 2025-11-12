I Make Embroidered Mittens And Gloves That Will Keep Your Hands Warm

My name is Natalija and I’m from a small northern European country – Lithuania.
As a child I fell in love with handicrafts and now I can’t imagine my life without them. They are part of my life, the power of movement, life style and my love.
I took a few years to find the area where I would like to work. My biggest dream has always been to find such an area, in which I could reveal all my talents and create something original. It seems impossible in today’s world, where everything has already been discovered and created. But it isn’t. And I’m glad that today I’m creating gloves. Is it banal and old-fashioned? Maybe… But if you embroider something magical and beautiful on standard boring gloves, they become a practical thing that raises the mood for thousands of people around the world. This is the main reason why I’m creating. To create a small miracle for people that they can enjoy everyday – that’s amazing!!!
More info: Etsy
