I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

by

Most of my work happens in Los Angeles. Last year, I packed my gear and flew to Tromsø and Senja, in northern Norway, above the Arctic Circle, to photograph dogs in one of the most extraordinary places on earth. The light there is soft, the scenery looks like a painting, and the dogs are all gorgeous.

I mean, a dog in front of a waterfall and a rainbow? Pristine reflections in front of the ocean and mountains? Divine sun rays over the beach? Unreal.

More info: sarahderemer.com | Instagram | Facebook

#1

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#2

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#3

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#4

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#5

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#6

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#7

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#8

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#9

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#10

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#11

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#12

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#13

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#14

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#15

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#16

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#17

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#18

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#19

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#20

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#21

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#22

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#23

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

#24

I Photographed Dogs Above The Arctic Circle, One Of The Most Extraordinary Places On Earth (24 Pics)

Image source: Sarah DeRemer

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Unveiling the Life and Legacy of Kushina Uzumaki
3 min read
Sep, 6, 2023
Hey Pandas, Have You Ever Been An Angry Parent? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
30 Employees Share The Ridiculous Work Dress Codes They Had To Adhere To
3 min read
Nov, 15, 2025
By Contrast: Such Different Dolls By Irina Sayfyjdinova
3 min read
Nov, 12, 2025
I’ve Been Developing This Maze City For 5 Years While Travelling Around The World
3 min read
Nov, 11, 2025
Whenever I Travel Without My Boyfriend, I Take His LEGO Miniature With Me, So Here Are His Adventures In Porto, Portugal (15 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025