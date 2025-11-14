I Traveled To Mexico, And I’ve Been Fascinated By The Beauty Of Their Church Domes (28 Pics)

After visiting Mexico, I took pictures of some domes and roofs that I found in my way. I was interested in the geometric dialogue I found in these places. I share the most memorable.

#1 Hospicio Cabañas – Guadalajara

#2 Capilla Del Pocito – Mexico City

#3 Recinto Parlamentario – Mexico City

#4 Santuario Del Carmen – Tlalpujahua

#5 Teatro Santos Degollado – Guadalajara

#6 Templo De San Francisco – Acatepec

#7 Museo Ex-Teresa Arte Actual – Mexico City

#8 Gran Hotel De México – Mexico City

#9 Templo De San Cristobal – Puebla

#10 Templo De Santo Domingo – Oaxaca

#11 Templo De San Francisco El Grande – Mexico City

#12 Museo De Guadalupe – Zacatecas

#13 Catedral De La Asunción – Aguascalientes

#14 Quiosco Morisco – Mexico City

#15 Patronato Del Hospital De Jesús – Mexico City

#16 Museo De Los Pintores – Oaxaca

#17 Train Station – Durango

#18 Iglesia Del “Buen Tono” – Mexico City

#19 Santuario De Guadalupe – Aguascalientes

#20 Laboratorio De Arte Alameda – Mexico City

#21 Museo De Geología – Mexico City

#22 Palacio De Bellas Artes – Mexico City

#23 Biblioteca Iberoamericana – Guadalajara

#24 Ex-Convento Del Carmen – Mexico City

#25 Templo Expiatorio – Guadalajara

#26 Teatro Fru-Fru – Mexico City

#27 Templo De San Pedro – Tepotzotlán

#28 Capilla Del Panteón De Oriente – Durango

