I Traveled To Mexico, And I’ve Been Fascinated By The Beauty Of Their Church Domes (28 Pics)

After visiting Mexico, I took pictures of some domes and roofs that I found in my way. I was interested in the geometric dialogue I found in these places. I share the most memorable.
#1 Hospicio Cabañas – Guadalajara
#2 Capilla Del Pocito – Mexico City
#3 Recinto Parlamentario – Mexico City
#4 Santuario Del Carmen – Tlalpujahua
#5 Teatro Santos Degollado – Guadalajara
#6 Templo De San Francisco – Acatepec
#7 Museo Ex-Teresa Arte Actual – Mexico City
#8 Gran Hotel De México – Mexico City
#9 Templo De San Cristobal – Puebla
#10 Templo De Santo Domingo – Oaxaca
#11 Templo De San Francisco El Grande – Mexico City
#12 Museo De Guadalupe – Zacatecas
#13 Catedral De La Asunción – Aguascalientes
#14 Quiosco Morisco – Mexico City
#15 Patronato Del Hospital De Jesús – Mexico City
#16 Museo De Los Pintores – Oaxaca
#17 Train Station – Durango
#18 Iglesia Del “Buen Tono” – Mexico City
#19 Santuario De Guadalupe – Aguascalientes
#20 Laboratorio De Arte Alameda – Mexico City
#21 Museo De Geología – Mexico City
#22 Palacio De Bellas Artes – Mexico City
#23 Biblioteca Iberoamericana – Guadalajara
#24 Ex-Convento Del Carmen – Mexico City
#25 Templo Expiatorio – Guadalajara
#26 Teatro Fru-Fru – Mexico City
#27 Templo De San Pedro – Tepotzotlán
#28 Capilla Del Panteón De Oriente – Durango
