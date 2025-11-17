50 Times People Were Tired Of Capitalism And Were Not Afraid To Say It

We live in a strange version of modernity. People idolize billionaires and gush about their lifestyles on social media. Those same billionaires are preparing to leave us all behind here on our good ol’ Earth and fly off to live on Mars. Kids want to be Twitch streamers or TikTokers when they grow up. What’s the common thread between all these problems, you ask? Capitalism, of course!
The Instagram page Economic Left provides commentary and top-tier memes to rid you of some of that doom and gloom. Bored Panda reached out to the creator of the page to know more about the art of anti-capitalist memery. Check out these humorous posts and lull your anti-capitalist rage knowing we’re all in this together.
#1
Image source: economicleft
#2
Image source: economicleft, x.com
#3
Image source: economicleft, x.com
#4
Image source: economicleft, x.com
#5
Image source: economicleft
#6
Image source: economicleft, x.com
#7
Image source: economicleft
#8
Image source: economicleft
#9
Image source: economicleft, x.com
#10
Image source: economicleft
#11
Image source: economicleft
#12
Image source: economicleft
#13
Image source: economicleft
#14
Image source: economicleft
#15
Image source: economicleft
#16
Image source: economicleft
#17
Image source: economicleft
#18
Image source: economicleft
#19
Image source: economicleft
#20
Image source: economicleft
#21
Image source: economicleft
#22
Image source: economicleft
#23
Image source: economicleft, x.com
#24
Image source: economicleft
#25
Image source: economicleft
#26
Image source: economicleft, x.com
#27
Image source: economicleft
#28
Image source: economicleft
#29
Image source: economicleft
#30
Image source: economicleft
#31
Image source: economicleft
#32
Image source: economicleft
#33
Image source: economicleft
#34
Image source: economicleft
#35
Image source: economicleft
#36
Image source: economicleft
#37
Image source: economicleft
#38
Image source: economicleft
#39
Image source: economicleft
#40
Image source: economicleft
#41
Image source: economicleft
#42
Image source: economicleft
#43
Image source: economicleft
#44
Image source: economicleft
#45
Image source: economicleft, x.com
#46
Image source: economicleft
#47
Image source: economicleft, x.com
#48
Image source: economicleft
#49
Image source: economicleft
#50
Image source: economicleft
Follow Us