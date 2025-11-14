Artist Reimagines Animals, Insects, Everyday Objects, And Food As Cartoon Characters (38 Pics)

by

For artists, inspiration can come from anywhere and at any time. Some artists get inspired by reading books, listening to music, or even by looking up other artists whose work they admire dearly. But what if one gets their inspiration from things most of us see every day, whether it would on the internet or real life? This Korean artist who goes by the name “Rinotuna” on all of their social media accounts posts illustrations where they reimagine everyday items and even animals as anime characters, and that’s not even all of it—the artist also gets inspired by things such as food, household items, and even insects.

We collected the best list of the artist’s work and we would like to share the best 38 illustrations the digital artist has done so far. So buckle up and dive in!

More info: Instagram | twitter.com | Facebook

#1

Image source: rinotuna

#2

Image source: rinotuna

#3

Image source: rinotuna

#4

Image source: rinotuna

#5

Image source: rinotuna

#6

Image source: rinotuna

#7

Image source: rinotuna

#8

Image source: rinotuna

#9

Image source: rinotuna

#10

Image source: rinotuna

#11

Image source: rinotuna

#12

Image source: rinotuna

#13

Image source: rinotuna

#14

Image source: rinotuna

#15

Image source: rinotuna

#16

Image source: rinotuna

#17

Image source: rinotuna

#18

Image source: rinotuna

#19

Image source: rinotuna

#20

Image source: rinotuna

#21

Image source: rinotuna

#22

Image source: rinotuna

#23

Image source: rinotuna

#24

Image source: rinotuna

#25

Image source: rinotuna

#26

Image source: rinotuna

#27

Image source: rinotuna

#28

Image source: rinotuna

#29

Image source: rinotuna

#30

Image source: rinotuna

#31

Image source: rinotuna

#32

Image source: rinotuna

#33

Image source: rinotuna

#34

Image source: rinotuna

#35

Image source: rinotuna

#36

Image source: rinotuna

#37

Image source: rinotuna

#38

Image source: rinotuna

