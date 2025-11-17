50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok ‘Aged’ Filter

by

On the ever-changing platform of TikTok, the Aged filter has emerged as the new trend, creating an aging effect that’s going viral at an incredible pace. This filter basically imprints the signs of aging onto users’ faces, intricately sketching out wrinkles, age spots, and gray hair, while also bestowing a characteristic puffiness that often comes with advanced years.

The filter sparked a lot of discussions around the topic of age and aging, with medical professionals on the platform stating that the filter is a rather accurate representation of how one might look once they hit their elder years.

More info: tiktok.com

#1

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#2

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#3

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#4

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#5

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#6

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#7

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#8

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#9

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#10

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#11

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#12

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#13

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#14

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#15

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#16

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#17

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#18

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#19

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#20

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#21

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#22

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#23

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#24

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#25

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#26

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#27

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#28

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#29

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#30

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#31

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#32

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#33

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#34

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#35

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#36

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#37

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#38

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#39

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#40

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#41

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#42

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#43

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#44

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#45

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#46

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#47

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#48

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#49

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

#50

50 Of The Best Examples Of People Using The Viral TikTok &#8216;Aged&#8217; Filter

Image source: tiktok

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Bride Starts To Disinvite Guests Based On Moral Judgments, Her Maid Of Honor Decides To Drop Out
3 min read
Nov, 16, 2025
129 Brain Teasers For Kids That Are A Real Blast
3 min read
Nov, 16, 2025
The Best and Worst of Monica’s Boyfriends on ‘Friends’
3 min read
Mar, 13, 2015
50 Times People Were Genuinely Surprised By How Wholesome These Celebrities Are In Real Life
3 min read
Nov, 16, 2025
5 Best TV Shows About Magic: Enter a New World of Spells and Kings
3 min read
Dec, 31, 2023
Scarlet Witch vs. Captain Marvel: Who Would Win?
3 min read
May, 9, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.