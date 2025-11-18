30 Astonishingly Realistic Pet Tattoos By Yeono

In the vibrant city of Los Angeles, artist Yeono has carved a niche for herself with her exceptional talent in bringing pets to life on skin. Specializing in realism through the art of tattooing, Yeono has become a sought-after name for pet lovers looking to immortalize their furry friends in ink.

Yeono’s studio in LA has become a haven for those seeking a unique way to celebrate the bond between humans and their pets. Through her skilled hands and a keen artistic eye, she transforms the essence of beloved animals into captivating and lifelike tattoos that capture the spirit of each individual pet.

Scroll down to take a closer look at Yeono’s remarkable collection of realistic pet tattoos. 

More info: Instagram

#1

Image source: tattooist_yeono

#2

Image source: tattooist_yeono

#3

Image source: tattooist_yeono

#4

Image source: tattooist_yeono

#5

Image source: tattooist_yeono

#6

Image source: tattooist_yeono

#7

Image source: tattooist_yeono

#8

Image source: tattooist_yeono

#9

Image source: tattooist_yeono

#10

Image source: tattooist_yeono

#11

Image source: tattooist_yeono

#12

Image source: tattooist_yeono

#13

Image source: tattooist_yeono

#14

Image source: tattooist_yeono

#15

Image source: tattooist_yeono

#16

Image source: tattooist_yeono

#17

Image source: tattooist_yeono

#18

Image source: tattooist_yeono

#19

Image source: tattooist_yeono

#20

Image source: tattooist_yeono

#21

Image source: tattooist_yeono

#22

Image source: tattooist_yeono

#23

Image source: tattooist_yeono

#24

Image source: tattooist_yeono

#25

Image source: tattooist_yeono

#26

Image source: tattooist_yeono

#27

Image source: tattooist_yeono

#28

Image source: tattooist_yeono

#29

Image source: tattooist_yeono

#30

Image source: tattooist_yeono

