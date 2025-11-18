30 Astonishingly Realistic Pet Tattoos By Yeono

In the vibrant city of Los Angeles, artist Yeono has carved a niche for herself with her exceptional talent in bringing pets to life on skin. Specializing in realism through the art of tattooing, Yeono has become a sought-after name for pet lovers looking to immortalize their furry friends in ink.
Yeono’s studio in LA has become a haven for those seeking a unique way to celebrate the bond between humans and their pets. Through her skilled hands and a keen artistic eye, she transforms the essence of beloved animals into captivating and lifelike tattoos that capture the spirit of each individual pet.
More info: Instagram
#1
Image source: tattooist_yeono
#3
Image source: tattooist_yeono
#5
Image source: tattooist_yeono
#7
Image source: tattooist_yeono
#9
Image source: tattooist_yeono
#11
Image source: tattooist_yeono
#13
Image source: tattooist_yeono
#15
Image source: tattooist_yeono
#17
Image source: tattooist_yeono
#19
Image source: tattooist_yeono
#21
Image source: tattooist_yeono
#23
Image source: tattooist_yeono
#25
Image source: tattooist_yeono
#27
Image source: tattooist_yeono
#29
Image source: tattooist_yeono
