This Month’s Soul-Healing Images Of Adopted Pets Settling Into Their New Homes (August Edition)

One of the most beautiful things in the world is the friendship and lifelong bonds that we create with animals. To celebrate the new beginnings, each month, we share images of recently adopted pets.
This month is no different as we compiled a new list of animals who, hopefully, found their forever homes and will live happily ever after. Though this new bond will require patience, love, and empathy – the fertilizer of every healthy relationship – it will certainly gift unimaginable joy and bond worth every difficult moment experienced.
So, whether you are thinking of adopting, have adopted, or just love cute animal pictures, we believe you will find comfort in seeing these happy pets adjusting to their new environments.
More info: edgesofempathy.com | Instagram
#1 Adopted This Girl 20 Mins Before Her Euthanization!
Image source: cuddlywampa
#2 This Is Meatball. He’s Going Home For The Very First Time, With A Human Of His Very Own
Image source: Ahmed_hoss20
#3 Rescue Pup Gets Adopted
Image source: kwalalalal
#4 (Oc) Recently Adopted Kitten, Frost
Image source: Jewfie007
#5 We Adopted This Little Guy After He Was Left Alone. He’s Happy And Full Of Purrs
Image source: OvidPerl
#6 Saved This Little One. Found In A Bush. Covered In Red Ants And Fleas Being Eaten Alive. She Was Crying For Help When My Dog Found Her And Lead Me To Her
Image source: TheFlamingTiger777
#7 This Old Man Of A Stray Has Adopted Me
Image source: ladderinstairs
#8 This Angel Was Dumped At My Work, Left With Only A Single Can Of Food That He Never Even Noticed. Now, He’s Mine. Everyone, Meet Wesley! 🧡
Image source: fireflies14
#9 When To Adopt A Baby Boy Yesterday, But His Little Sister Would Be Left Alone So We Took Them Both 😍
Image source: BadeBik
#10 My Parents Rescued A Dog. He Now Has A Seat At The Table
Image source: Tuhyk_inside
#11 Just Adopted This Sweet Boy Look At All Those Toes
Image source: Sad-Investigator4037
#12 First Time Cat Owner – Happy To Introduce Leo!
Image source: IslandTwig
#13 Granddaughter’s First Kitten. She Named Her Fluffernutter
Image source: loridee
#14 She Was Abandoned Next To My House… Guess I Have A Cat Now
Image source: elpiotre
#15 [oc] Daughter Brought Her Home Two Weeks Ago. Nursed For A Week With Kmr. Now We Cook A Little Chicken For Her (She Won’t Eat Fancy Feast Yet). Single Dad With Two Kids And Never Had A Kitten Before
Image source: MyRecklessHabit
#16 Meet My Newest Hospice Adoptee, Elfin Rabbit, 15 Years Old!
Image source: Forsaken_Number5463
#17 2 Weeks Home And She Thinks She Owns The Place!
Image source: MusicNotez
#18 I Finally Got Over My Ailurophobia And Took This Little Girl In
Image source: reddbepimpin
#19 Congratulations, We Have A New Addition. Her Name Is Katie And His Name Is Chester
Image source: nancyhee1
#20 When The New Kitten Gets Accepted Into The Family
Image source: photog608
#21 My New Boy
Image source: yssei
#22 I Have Rescued This Kitten, Very Soon We Will See How Much It Changes After Giving It A Touch Of Love
Image source: Grouchy-Weird3584
#23 My New Ham, Molly, Living Lavishly In Her 75 Gallon Tank
Image source: G0thicPrincess
#24 Adopted This Guy Today But He Came Home With No Pants
Image source: king_bumi_the_cat
#25 Officially Foster Fails- We Adopted These Voids Today
Image source: curryp4n
#26 A Week Ago We Brought Him Home. He Just Discovered The Toy Stash And Tuckered Himself Out
Image source: ImagineTheCommotion
#27 Never Had A Black Cat Before And I Am Utterly Obsessed After Adopting This Qt From The Shelter
Image source: ExtendedAdolescence
#28 This Is Cookie A Farel Kitten My Wife Brought Home
Image source: Dono_the_cleric
#29 Adopted This 12 Year Old Baby Last Week
Image source: Dangerous-Teacher-55
#30 Welcome My New Rescue, Hobbes
Image source: weptforever
#31 Say Hello To My Adopted Kitten Mishka
Image source: soux_071
#32 This Kitty’s Reaction When I Went To Go Finalize The Adoption & Pick Her Up
Image source: Seiouki
#33 New Puppy Is Settling In Well :)
Image source: mOusbz
#34 I´am Now Officially The Proud Owner Of This Lovely Cat
Image source: PeachyKathrina
#35 I’ve Wanted A Dog For So Long, But Could Never Find The Right Time. Yesterday, We Adopted The Sweetest Pup And I Couldn’t Be More Excited. Meet Ruthie!
Image source: coffeehandler
#36 Picked Her Up On Thursday And She’s Already The Boss. Say Hello To Sarafina Aka Queen Sarafina 🥰
Image source: BamaMom297
#37 My Kitty Asleep With My New Kitten
Image source: zach760458
#38 Rescued This Sweet Girl Today!
Image source: jusstabean
#39 Adopted My First Cat Yesterday. Spock Says Hello!
Image source: calebchowder
#40 Me And My Roommate Adopted Two Little Voids. Now We Have 3 Lol
Image source: ShaneScreams
#41 Our Rescue Kitten Is Doing So Well! We Love Her!
Image source: TheFlamingTiger777
#42 Got Stella A New Friend. She Still Doesn’t Know Quite What To Do With Her
Image source: Reezens
#43 Got My Own Dog For The First Time In 20 Years. Meet Miss Lorie, A Rescued Blue Heeler!
Image source: Pliny_the_middle
#44 (Oc) For Chaucer’s 8th Birthday, She Received Some Siblings. She Was Not Happy
Image source: vulgar-resolve
#45 My Cat Was Lonely And Wanted A Friend. That Friend Is Callie
Image source: More-Park4579
#46 Wanted To Show Off My First Ever Cat
Image source: cyantoad
#47 Adopted Her A Week Ago From The Shelter. Finally Got Couch Snugs. 🥲
Image source: whereisthewine
#48 Adopted My First Kitty Yesterday And Can’t Settle On A Name For Him Yet… Any Suggestions?
Image source: TheGamingHoopster
#49 I Adopted Misty
Image source: Miserable-Honey-6307
#50 Me And My Boyfriend Got A Cat Today! Meet Zoe
Image source: DieTyskeReader
