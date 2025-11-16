Lithuanian Artist Explores The Beauty Of Female Shapes In 41 Quirky Illustrations

Kissi Ussuki is an illustrator and artist based in Vilnius, Lithuania. Using acrylic paint and paper as her main tools of the trade, she loves drawing faces, hands and other body parts, and putting them into surreal and absurd compositions.

Kissi’s visual eye candies usually explore the spectrum of human emotions and the beauty of female shapes, and her fun and quirky style has attracted such clients as The New York Times, Snapchat, Tinder and WeTransfer.

More info: Instagram | kissiussuki.com

#1

Image source: Kissi Ussuki

#2

Image source: Kissi Ussuki

#3

Image source: Kissi Ussuki

#4

Image source: Kissi Ussuki

#5

Image source: Kissi Ussuki

#6

Image source: Kissi Ussuki

#7

Image source: Kissi Ussuki

#8

Image source: Kissi Ussuki

#9

Image source: Kissi Ussuki

#10

Image source: Kissi Ussuki

#11

Image source: Kissi Ussuki

#12

Image source: Kissi Ussuki

#13

Image source: Kissi Ussuki

#14

Image source: Kissi Ussuki

#15

Image source: Kissi Ussuki

#16

Image source: Kissi Ussuki

#17

Image source: Kissi Ussuki

#18

Image source: Kissi Ussuki

#19

Image source: Kissi Ussuki

#20

Image source: Kissi Ussuki

#21

Image source: Kissi Ussuki

#22

Image source: Kissi Ussuki

#23

Image source: Kissi Ussuki

#24

Image source: Kissi Ussuki

#25

Image source: Kissi Ussuki

#26

Image source: Kissi Ussuki

#27

Image source: Kissi Ussuki

#28

Image source: Kissi Ussuki

#29

Image source: Kissi Ussuki

#30

Image source: Kissi Ussuki

#31

Image source: Kissi Ussuki

#32

Image source: Kissi Ussuki

#33

Image source: Kissi Ussuki

#34

Image source: Kissi Ussuki

#35

Image source: Kissi Ussuki

#36

Image source: Kissi Ussuki

#37

Image source: Kissi Ussuki

#38

Image source: Kissi Ussuki

#39

Image source: Kissi Ussuki

#40

Image source: Kissi Ussuki

#41

Image source: Kissi Ussuki

