Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

by

Empty lifts and hüttes around the world.

#1 Cairngorm (Scotland)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#2 Glencoe Mountain Resort (Scotland)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#3 Glencoe Mountain Resort (Scotland)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#4 France

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#5 Cuchara Mountain Resort Colorado

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#6 Savoie Mont Blanc (France)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#7 Breuil-Cervinia (Italy)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#8 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#9 Austria

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#10 Purgatory – Durango Mountain Resort (USA)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#11 Lecht Ski Centre (Scotland)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#12 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#13 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#14 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#15 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#16 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#17 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#18 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#19 Donovaly (Slovakia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#20 Winter Park Resort (Colorado)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#21 The Mountain High Ski Area (California)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#22 Pitztal Glacier (Austria)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#23 Kanin – Bovec (Slovenia)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#24 Alta Ski Area (Utah)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#25 Whiteface Mountain Adirondack Ski Area (USA)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#26 Vail Resorts (Colorado)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#27 Tahoe Cross Country Ski Area (California)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#28 Squaw Valley Resort (California)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#29 Cortina D’ampezzo (Italy)

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

#30 Pikes Peak Ski Area: Colorado Springs

Here Are My 30 Pics Abandoned Ski Areas

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
57 Victorian Christmas Cards That Are As Creepy As Those Times Themselves
3 min read
Nov, 11, 2025
My Life With Baloo (19 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
I Create Simple Doodles To Tell Short, Funny Stories (35 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Confused Macaulay Culkin Asks If He Died Again After Waking Up To Find His Name Trending On Twitter
3 min read
Nov, 14, 2025
People At This Festival Slept On Hammocks Hanging Hundreds Of Feet Above The Italian Alps
3 min read
Nov, 11, 2025
Sculpture Of Giant Raindrop Resting On Man’s Face In Ukraine
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.