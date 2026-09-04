“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

How do you know that your childhood is truly over and you’re getting old? When the things you grew up with start making the rounds on “nostalgia” pages on social media. At least that’s how I learned that I’m not young anymore. Pokémon, Tamagotchi, and It, starring Tim Curry, became things today’s youth knew nothing about — something intriguing and exotic, or, simply put, things from the ‘90s.
Bored Panda has prepared a list of more nostalgic things from the best decade of them all — the 1990s, this time from the wildly popular IG page “90s.era.nostalgia.” Scroll through them and get lost in the delightful waves of nostalgia as you reminisce about biking around the neighborhood, watching Home Alone on Christmas, and your questionable fashion choices.
More info: Instagram
#1
Image source: 90s.era.nostalgia
#2
Image source: 90s.era.nostalgia
#3
Image source: 90s.era.nostalgia
#4
Image source: 90s.era.nostalgia
#5
Image source: 90s.era.nostalgia
#6
Image source: 90s.era.nostalgia
#7
Image source: 90s.era.nostalgia
#8
Image source: 90s.era.nostalgia
#9
Image source: 90s.era.nostalgia
#10
Image source: 90s.era.nostalgia
#11
Image source: 90s.era.nostalgia
#12
Image source: 90s.era.nostalgia
#13
Image source: 90s.era.nostalgia
#14
Image source: 90s.era.nostalgia
#15
Image source: 90s.era.nostalgia
#16
Image source: 90s.era.nostalgia
#17
Image source: 90s.era.nostalgia
#18
Image source: 90s.era.nostalgia
#19
Image source: 90s.era.nostalgia
#20
Image source: 90s.era.nostalgia
#21
Image source: 90s.era.nostalgia
#22
Image source: 90s.era.nostalgia
#23
Image source: 90s.era.nostalgia
#24
Image source: 90s.era.nostalgia
#25
Image source: 90s.era.nostalgia
#26
Image source: 90s.era.nostalgia
#27
Image source: 90s.era.nostalgia
#28
Image source: 90s.era.nostalgia
#29
Image source: 90s.era.nostalgia
#30
Image source: 90s.era.nostalgia
#31
Image source: 90s.era.nostalgia
#32
Image source: 90s.era.nostalgia
#33
Image source: 90s.era.nostalgia
#34
Image source: 90s.era.nostalgia
#35
Image source: 90s.era.nostalgia
#36
Image source: 90s.era.nostalgia
#37
Image source: 90s.era.nostalgia
#38
Image source: 90s.era.nostalgia
#39
Image source: 90s.era.nostalgia
#40
Image source: 90s.era.nostalgia
#41
Image source: 90s.era.nostalgia
#42
Image source: 90s.era.nostalgia
#43
Image source: 90s.era.nostalgia
#44
Image source: 90s.era.nostalgia
#45
Image source: 90s.era.nostalgia
#46
Image source: 90s.era.nostalgia
#47
Image source: 90s.era.nostalgia
#48
Image source: 90s.era.nostalgia
#49
Image source: 90s.era.nostalgia
#50
Image source: 90s.era.nostalgia
#51
Image source: 90s.era.nostalgia
#52
Image source: 90s.era.nostalgia
#53
Image source: 90s.era.nostalgia
#54
Image source: 90s.era.nostalgia
#55
Image source: 90s.era.nostalgia
#56
Image source: 90s.era.nostalgia
#57
Image source: 90s.era.nostalgia
#58
Image source: 90s.era.nostalgia
#59
Image source: 90s.era.nostalgia
#60
Image source: 90s.era.nostalgia
#61
Image source: 90s.era.nostalgia
#62
Image source: 90s.era.nostalgia
#63
Image source: 90s.era.nostalgia
#64
Image source: 90s.era.nostalgia
#65
Image source: 90s.era.nostalgia
Follow Us