“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

by

How do you know that your childhood is truly over and you’re getting old? When the things you grew up with start making the rounds on “nostalgia” pages on social media. At least that’s how I learned that I’m not young anymore. Pokémon, Tamagotchi, and It, starring Tim Curry, became things today’s youth knew nothing about — something intriguing and exotic, or, simply put, things from the ‘90s.

Bored Panda has prepared a list of more nostalgic things from the best decade of them all — the 1990s, this time from the wildly popular IG page “90s.era.nostalgia.” Scroll through them and get lost in the delightful waves of nostalgia as you reminisce about biking around the neighborhood, watching Home Alone on Christmas, and your questionable fashion choices.

More info: Instagram

#1

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

#2

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#3

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#4

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#5

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#6

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#7

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#8

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#9

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#10

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#11

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#12

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#13

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#14

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#15

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#16

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#17

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#18

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#19

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#20

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#21

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#22

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#23

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#24

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#25

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#26

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#27

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#28

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#29

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#30

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#31

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#32

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#33

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#34

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#35

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#36

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#37

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#38

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#39

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#40

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#41

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#42

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#43

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#44

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#45

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#46

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#47

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#48

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#49

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#50

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#51

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#52

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#53

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#54

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#55

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#56

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#57

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#58

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#59

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#60

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#61

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#62

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#63

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#64

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

#65

“Watch Out For The Turtles, So They Don’t Mistake You For Shredder”: 65 Hilarious ‘90s Memes (New Pics)

Image source: 90s.era.nostalgia

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Maid Of Honor Crashes Her Sister’s Wedding Dressed Up As A T-Rex
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, What Names Do You Call Your Pets? (Closed)
3 min read
Aug, 7, 2025
If You’re In A Bad Mood, These 30 Hilarious “Friends” Memes Might Cheer You Up
3 min read
Nov, 17, 2025
Jenna Dewan: Bio And Career Highlights
3 min read
Dec, 3, 2025
I Like To Capture Special Moments With My iPhone And Add A Surreal Twist To Them (Part 4)
3 min read
Nov, 12, 2025
37 Genius Parents Who Know How To Deal With Misbehaving Kids
3 min read
Nov, 12, 2025