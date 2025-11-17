Here Are 26 3D Building Cardboard Artworks Made By This Student Of Architecture

A young 5th-year student in architecture from Libya has discovered an inexpensive material to create amazing artwork. Ebtehal Salah uses a product like cardboard, which is discounted by many as a cheap material. By slicing through the cardboard, she has turned it into a 3D canvas and uses it to create art representing architecture.

Furthermore, she adds a huge amount of 3D texture to her pieces. This is achieved by cutting away portions of the surface to expose the ribbed interior. By adding a beautiful background to the building, she is depicting the building’s architectural integrity and visual texture.

More info: Instagram | YouTube

#1

Image source: Ebtehal Salah

#2

Image source: Ebtehal Salah

#3

Image source: Ebtehal Salah

#4

Image source: Ebtehal Salah

#5

Image source: Ebtehal Salah

#6

Image source: Ebtehal Salah

#7

Image source: Ebtehal Salah

#8

Image source: Ebtehal Salah

#9

Image source: Ebtehal Salah

#10

Image source: Ebtehal Salah

#11

Image source: Ebtehal Salah

#12

Image source: Ebtehal Salah

#13

Image source: Ebtehal Salah

#14

Image source: Ebtehal Salah

#15

Image source: Ebtehal Salah

#16

Image source: Ebtehal Salah

#17

Image source: Ebtehal Salah

#18

Image source: Ebtehal Salah

#19

Image source: Ebtehal Salah

#20

Image source: Ebtehal Salah

#21

Image source: Ebtehal Salah

#22

Image source: Ebtehal Salah

#23

Image source: Ebtehal Salah

#24

Image source: Ebtehal Salah

#25

Image source: Ebtehal Salah

#26

Image source: Ebtehal Salah

