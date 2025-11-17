19 Important Milestones For Cat Owners

Living with cat is fun, here are the reasons why!
#1 Holding Your Cat’s Paw
#2 Among All The Bad Things, You Know Getting A Cat Is The Best Decision You’ve Ever Made
#3 When You Finally Realize That Your Cat Is No Longer A Kitten
#4 You Give Them A Treat Because Eating Canned Food Everyday Is Torture
#5 First Time Napping Together
#6 You Realize Your Cat Affects Your Life In Every Way
#7 Finally Become A Cat Whisperer
#8 Find Out That They Are Sneaky Monsters
#9 Taking Your Cat To The Vet For The First Time
#10 The Anger When Your Cat Sits On Someone Else’s Lap
#11 You Just Don’t Know If Your Cat Wants To Kill You Or Is Just Staring At An Invisible Monster Behind You
#12 Relaxing Together
#13 Cat-Calling
#14 They’re Only Hungry When You’re Asleep
#15 Having A Serious Discussion With Your Cat As To Whether They Want To Stay In Or Go Out
#16 The Sink Is Another Bed
#17 That Sweet Rejection
#18 Black Shirt Struggle
#19 Learn How To Pet Them
