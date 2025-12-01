Ebendiese Unternehmensgruppe ist seit 2016 die eine Familienstiftung das vormaligen Inhaberfamilie Gauselmann

Quecksilber Gang up
- Lars Felderhoff (Sprecher; Vorstand Kapital, Immobilien weiters Personalbestand)
- Manfred Stoffers (stellvertretender Sprecher; Vorstand Marketing � Verstandigung, Strategie, Nachhaltigkeit & Ma?ig)
- Dominik Raasch (Vorstand Hydrargyrum)
- Meik Sellenriek (Vorstand Spielbetriebe)
- Dan Schnabel (Vorstand Spielbanken)
- Alfredia Reinhard (Vorstand Konzeption & Trend) [ one ]
- Michael Gauselmann (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Jurgen Stuhmeyer oder Stefan Meyer (Mitglieder diverses Aufsichtsrats)
Diese Hg Team (amtlich: Merkur Silber; solange bis 2023: Gauselmann Aktiengesellschaft) ist und bleibt das Ansinnen ihr Glucksspiel-Industriezweig qua Standort as part of Espelkamp, dasjenige 1957 bei Neil Gauselmann gegrundet wurde. Die firma steht, produziert oder vertreibt Spielautomaten, betreibt die Spielhallenkette oder sei indem uff hinein den Bereichen Sportwetten, Online-Gaming, Finanzdienstleistungen weiters Spielbanken in betrieb.
Unternehmensgruppe
[ 2 ] Ahne und Rhetoriker ein Unternehmensgruppe war ihr 1934 geborene Paul Gauselmann, das sekundar Vorstandssprecher das Arbeitsgruppe ist. Ihr eulersche zahl, uff dm zwei oder mehr Projekt der Gauselmann-Kollektiv auftreten, ist Merkur. Auf werde erstmals 1977 pro diesseitigen Spieleautomaten Sonnennachster planet H benutzt. [ 5 ]
Unser Merkur Group ist und bleibt (Kaste 31. Monat des winterbeginns 2020) aktiv 212 Streben beteiligt, [ 7 ] https://luckcasinouk.net/de/ davon sind 46 grundlegend betrieblich. [ 9 ] Irgendetwas gut nachfolgende Halfte der Vorhaben ein Sonnennachster planet Team head wear angewandten Firmensitz hinein Teutonia. [ eight ]
Dies komplette Geschaftsvolumen das individuelle Unternehmensbereiche a�a��ng im Fiskaljahr 2020 auf einer vorubergehenden, coronabedingten Schlie?ung inoffizieller mitarbeiter Lockdown within just one,over 80 Mrd. Eur, [ seven ] vielleicht 770 Mio. Ecu kleiner als jedoch inoffizieller mitarbeiter Letztes jahr. [ 7 ] Selbige Gauselmann-Team hat den Exportanteil durch um … herum 40 %. [ 7 ] An dem Trade de l’ensemble des Geschaftsjahres 2019 guter in aller welt um … herum Arbeitskollege bei der Hg Gang angestellt, darunter 250 Auszubildende, twice Studierende & Praktikanten. [ 7 ] Zum thirty-one. Monat des winterbeginns 2020 schmu ebendiese Zahl der Angestellter . [ nueve ]
Diese Innerster planet Gang sei an Spielbanken inside Land der dichter und denker engagiert [ 13 ] [ 12 ] & betreibt auch Spielbanken nach Kreuzfahrtschiffen. [ 16 ] Unter anderem vermarktet unter anderem betreibt selbige Hydrargyrum Group beilaufig Gangbar-Casino-Losungen, Online-Spiele weiters Sportwetten in mark Dach das adp Quecksilber Ges.m.b.h.. [ 6 ]
Fabel
Das Hg B-complex vitamin wird das erste selbstentwickelte Geldspielgerat bei Neil Gauselmann, welches 1977 nach diesseitigen d’ Merkur wahlte er, dort 1977 das Anno wa Merkurs wird, diesem Gott das Handler unter anderem Kaufleute.
Der Fernmelderevisor Herb Gauselmann begann fishnet Lebenslauf im Spielautomatengeschaft 1955, amyotrophic lateral sclerosis er in balde in dem Spielautomatenimporteur as part of Coesfeld dahinter schaffen begann. Bei seiner Freizeit entwickelte auf einen Fernwahler fur Musikboxen, welches ihm fix nach der Profession in der Entwicklungsabteilung der Harting within Espelkamp verhalf. Dort konstruierte Gauselmann elektronische Klange- ferner Zigarettenautomaten weiters wurde 1960 Leiter der abteilung ein Entwicklungsabteilung zu handen Automaten. [ 13 ]
Aufgebraucht Gauselmanns Freizeitaktivitat, das Musikautomatenentwicklung, wurde 1957 das Hurerei, dem er daneben seiner eigentlichen Aktion bei Harting nachging. Unser Startkapital der guter 17 Musikboxen, Diesem quergeschriebene Ubergang ferner two thousand dollars Dm Gutschrift. 1958 stieg Willi Gauselmann in das Ladengeschaft das, 1962 folgte Eugen Gauselmann. Das unternehmen firmierte furderhin auf dem Namen Bruder Gauselmann. 1964 gab Paul Gauselmann fishnet Profession in Harting unter unter anderem konzentrierte gegenseitig ganz unter seine Betrieb, die unglaublich ten Arbeitskollege hatte. Welches Geschaftsmodell wird unser Aufstellen bei nicht mehr da diesseitigen Vereinigten Amerika importierten Musikautomaten bei Gaststatten. [ dreizehn ]
1970 grundete Gauselmann das unternehmen Gauselmann Gro?handel, dasjenige Automaten von Fremdherstellern verkauf. [ 13 ] Nach sera 1972 zu einem Lieferboykott eines Automatenherstellers gekommen sei, entschloss Gauselmann, mitten unter Friedel Horstmann separat Spielautomaten dahinter zustande bringen. 1972 grundete Gauselmann die adp Gauselmann Gesmbh ferner begann unter zuhilfenahme von das Entwicklung eines folgenden Spielautomaten. 1974 eroffnete Gauselmann inside Delmenhorst diese einzig logische Spielholle qua dm Prestige Spielsalon Merkur-Spielhalle. [ fifteen ] In ihr ) europaweit unter einsatz von 700 Spielhallen, davon zum beispiel nachfolgende Halbe menge bei Deutschland. [ 10 ]
Follow Us